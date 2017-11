Jede Woche am Sonntag stelle ich eine Auslese der zehn bemerkenswertesten Geschichten und Veröffentlichungen vor, über die ich bei meinen Streifzügen durch die Tiefen und Weiten des weltumspannenden Informationsnetzes gestolpert bin.

Von Lars Schall

Geneigte Leserin, geneigter Leser,

willkommen bei Die Woche im Rückspiegel betrachtet. Mit diesem Format möchte ich Ihnen immer wieder des Sonntags im Schnelldurchlauf Geschichten und Veröffentlichungen zu 10 Themenbereichen präsentieren, die mir im Laufe der jeweils vorangegangenen Woche als wie auch immer beachtenswert auffielen.

Und damit ohne weiteren Aufhebens zu den…

TOP 10-LINKS DER WOCHE

Auf Platz 4 hat mir der niederländische Erdölanalyst Maarten van Mourik, der in der Vergangenheit u.a. für die OPEC arbeitete, heute dieses PDF-Dokument hier geschickt, betitelt mit: „The world better hurry up…“

Er schrieb dazu:

Attached are a few slides based on OPEC’s latest World Oil Outlook, just released. I compiled from their own data the production expectations of conventional crude oil. The world peaked out in 2004/5 (and note that the numbers are flattered by the inclusion of some very heavy Venezolean oil). I included a chart on oil depletion, which is a simple extrapolation to show the impact if no new oil is found and/or developed. (given OPEC’s definitions, that difference is pretty obscure). It is clear that new oil will be found and developed and therefore my chart will not come to pass; it is only intended to show the underlying pressure which is mounting rapidly, especially since in the past few years discoveries have been horrible and new development decisions have been very few. And that goes to offset the numbers from OPEC. (Just sayin’ before somebody says I don’t understand how the process works and non-OPEC never has much more inventory than 10 years anyway. Issue is, that at current extraction rates, activity needs to increase and not decrease as has been the case for three years now.)



Now, the projections are that conventional crude oil will only slowly decline. That sounds all nice and well, were it not for the fact that the amount of reserves is fairly limited. And those very same numbers from OPEC don’t allow the oil to projected to be produced, well, to actually be produced. Only the assumption that everything produced will be replaced every year can sustain the OPEC outlook. And that assumption is now hinging on the fact that the oil companies have slashed spending and stopped exploring and wound down development. Either somebody is becoming horribly efficient overnight, which would raise the question, why did spending 1000 billion USD over the past 10 years result in falling conventional oil output and not spending stabilizes? Or the assumptions are flat wrong and we’re up for an epic mess.

That epic mess has been on the forefront of the planners for a long time. And instead of stepping back and let people decide their own course and live their lives, the sociopaths have only one solution: more of the same. This has now been going on for decades. At what point does the system break? I believe it is breaking already, and the faltering oil supply is the main culprit. That is because of its productive properties.